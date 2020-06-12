В Украине вскоре откроются новые отремонтированные дороги к курортам на Черном и Азовском морях. Об этом сообщает Офис президента.

Ремонт проводится в рамках программ "Большая стройка". Глава "Укравтодора" Александр Кубраков рассказал детали.

В первую очередь он назвал трассу Н-30, которая проходит по территории Запорожской области и соединяет Васильевку и Бердянск. Эту обновленную дорогу протяженностью 120 км откроют в июле.

Международная трасса М-18, которая выводится в Васильевку из Запорожья, сейчас полностью ремонтируется. Идут работы на всем участке. И вся она будет присоединена к нормальной сети дорог.

В июле запланировано начало ремонта дороги в Очаков. Продолжается ремонт дорог в Скадовск на Херсонщине и Затоку в Одесской области.

Кроме того, в этом году планируют сделать трассы, которые идут из Хмельницкого в туристический центр Каменец-Подольского и Сатанова.

Ремонты продолжаются и на территории трех западных областей страны, а также на дорогах "Долина - Хуст" и Н-13 (Львов - Самбор - Ужгород).

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