Влада Сербії заявила про спробу перевороту [ Редактировать ]
Другу ніч поспіль не вщухають заворушення у столиці Сербії. У будівлі парламенту поліція знову застосувала проти мітингарів сльозогінний газ.
Протести спалахнули і у другому за величиною місті Нові-Сад. Там демонстранти спробували взяти штурмом офіс одного з регіональних мовників, потім рушили маршем до мерії.
Акції непокори почалися через запровадження комендантської години на тлі епідемії коронавірусу. Нині люди вимагають відставки президента Александра Вучича.
Його критикують за передчасне скасування карантину задля проведення виборів. Вучич вважає протести інспірованими з-за кордону, у міністерстві внутрішніх справ заявили про спробу перевороту.
по теме
Гаряча ніч у Белграді: у Сербії до ранку не вщухали масові акції протесту
Мітингувальники жбурляли в поліцейських каміння і намагалися штурмом захопити будівлю парламенту
Британія впровадила перші "не європейські" санкції проти росіян
Британія вперше окремо від Європейського Союзу запровадила санкції проти майже 50 осіб в усьому світі, обвинувачених у порушені прав людини. Про це заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб
США хочуть покарати Китай за закон про безпеку Гонконга
Палата представників Конгресу США одноголосно підтримала обмеження проти китайських високопосадовців у відповідь на ухвалення закону про національну безпеку Гонконгу.
Пекін ухвалив закон про безпеку в Гонконзі
Пекін звинувачують у порушенні зобов'язань, взятих у межах китайсько-британської угоди про передачу Гонконгу до КНР. У самому Гонконзі населення неодноразово протестувало через цю ініціативу
Америка на першому місці: Дональд Трамп зупинив видачу віз для іноземців
Розпорядився до кінця року не видавати жодному іноземцеві робочі чи освітні візи. І погрожує цю заборону подовжити. Чому? І як це позначиться на українцях?
Антирасистські протести у ЄС перетворилися на полювання на пам'ятники
Антирасистські протести у ЄС перетворилися на пам'ятникопад. Розлючені демонстранти у Франції, Бельгії та Британії почали паплюжити монументи державним діячам, які хоч якось причетні до дискримінації темношкірих