Потрібна державна підтримка підприємств, селян і медиків. На цьому вкотре наголосили українці під час зустрічі з опозиційними депутатами на Запоріжжі. Про що говорили ще - далі.

Про такі амбітні плани говорили сьогодні на бердянському підприємстві "Азмол", де виробляють синтетичні мастила. Ще три роки тому завод фактично був у руїнах. Відродити його вдалось завдяки вітчизняним та британським інвесторам.

Максим Токін, директор із маркетингу СП "Азмол-BP":

То есть, кадровый потенциал был утерян. Это самое страшное. Оборудование было разрушено. Но это полбеды. Был потерян кадровый потенциал. Это уникально. Найти химика, технолога, найти механика на сегодня в Украине химических направлений практически не возможно.

Та це підприємцям вдалося, попри те, що сьогодні влада не захищає вітчизняного виробника - кажуть тут.

Олександр Пономарьов, народний депутат "Опозиційна платформа - За життя":

С учетом того, что Украина превратилась скорее в придаток Европы, здесь подымать производство намного тяжелее. И конкурировать с уже состоявшимися мировыми брендами достаточно не просто.

Сьогодні на цьому підприємстві додатково створили ще сотню робочих місць і відкрили унікальний лабораторний центр, де сертифікують і перевіряють якість продукції.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Предприятие, которое возродили с нуля собственники, и оно обеспечивает больше 1000 рабочих мест, и достойно представляет нашу страну и внутри и за границей, за рубежом, поставляя продукцию на экспорт, качественную продукцию. Которая пользуется высоким спросом и доверием, то всегда это приятно и понимаешь, что государство должно таким предприятиям помогать.

Підтримувати необхідно і медицину - наголосив політик. Особливо в час пандемії. І першими на допомогу хворим і лікарям прийшов місцевий бізнес та "Опозиційна платформа - За життя"- розповідають медики.

Дмитро Єгоров, головний лікар територіального медичного об'єднання м. Бердянськ:

Когда ничего практически не было, выделена первая помощь там, больше полмиллиона гривен. Приобретены комплекты индивидуальной защиты.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Им тоже надо помогать. Им надо дать больше зарплату. Им надо увеличить финансирование. А люди готовы. Они готовы к боям. Они не боятся. Они готовы бороться с эпидемией.

А це одне з найбільших сільгосппідприємств під Мелітополем. Частина врожаю зернових вже на току. Селяни кажуть, здатні нагодувати всю країну. Але занепокоєні... новим податком на паї.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Действительно, он очень проблемный. Потому что часто фермеры, которые работают в белую, которые платят налоги. Люди пайщики не понимают, почему они должны платить налоги. Почему с них берутся, а не с того фермера, который у них взял в аренду землю, который получает от этого прибыль. Поэтому закон требует доработки. И мы будем ставить этот вопрос.

Хвилювала людей на Запоріжжі і тема майбутніх місцевих виборів. В регіоні очікують, що опозиція об'єднається - і зможе домогтися необхідних змін.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":