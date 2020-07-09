Вчитися не можна депортувати: чи зможуть українські абітурієнти вступити до вишів США? [ Редактировать ]
А от чи є шанс в українських абітурієнтів потрапити цього карантинного року в закордонні виші? Приміром, Трамп вирішив взагалі не видавати віз іноземним студентам. За це на нього два університети навіть до суду подали. Наші Дмитро Анопченко у Вашингтоні та Ксенія Барвіненко у Києві намагалися розібратися у ситуації та перспективах.
Для американських університетів зараз складні часи - мало того, що через карантин очні лекції і досі повноцінно не відновили, так ще і міграційна служба додала клопоту. Видала наказ: якщо із вересня заняття будуть лише онлайн, то і студентські візи не видаватимуть. Мовляв, не потрібні вони для тих, хто все одно вчитиметься з дому.
В американських вишах сьогодні вчиться більше, ніж мільйон іноземних студентів. З вересня мали додатися нові, адже у розпалі вступна кампанія. І виходить, що ті, кого зараз зарахують, приїхати не зможуть, а ті, хто вже тут, але віза закінчиться, можуть бути депортовані.
Про це і безпосередньо у позові написано. В документі на 24 сторінки перелічили всі ризики для своїх студентів, зокрема.
Ці студенти, ймовірно, будуть змушені покинути країну. Наслідки такого раптового переїзду - як фінансові, так і особисті проблеми. Значні витрати, аби здійснити міжнародну подорож у розпал пандемії, коли значно менше авіаперельотів, а ще - загроза втратити житло, адже в багатьох випадках дуже дорого розірвати договори оренди.
І проблема не лише у фінансових витратах. Бути студентом, але сидіти вдома - лишає сенсу навчання в тому ж Гарварді, з'ясували мої колеги у Києві.
Це правда. Випускники топових іноземних вузів, яких ми розпитали, "міграційною ініціативою" здивовані, кажуть: той самий Гарвард - це далеко не тільки лекції!
Марія Молодик, студентка Гаврардського університету 2017 року:
Соціалізація і формування зв'язків і друзів у в принципі участь у гуртках, соціальних заходах в університеті це як мінімум так само важливо як і лекції, відповідно студенти втрачатимуть цю можливість протягом того часу поки вони будуть вчитися онлайн, особливо якщо через міграційну політику ситуація складеться що іноземні студенти не зможуть бути присутніми офлайн, а американські - зможуть вийти на лекції раніше, складеться ситуація певної нерівності.
А в агенціях, які направляють українських студентів до американських вишів - розгублені, і не знають як далі бути. Жодне не наважилось навіть на прогноз чи коментар. Така ж розгубленість і у самій Америці.
Саме так. В знаменитих американських університетах побоюються, що це рішення зірве їм вступну кампанію - і що студенти тепер обиратимуть виші в інших країнах.
У самій міграційній службі США це прокоментували, мовляв - ні, зовсім не створюють нікому проблем. Навпаки, "таким чином заохочуватимуть американські університети відкриватися. Освітяни кажуть - "коментар дивний, тут плутають причини і наслідки, адже чиновники самі все і ускладнили".
Гарвард до сьогодні збирався весь рік проводити навчання тільки дистанційно; інші заклади продумували "змішану модель". Але налагодити очне навчання їм і дійсно доведеться, щоб не втратити іноземних студентів. Запровадять жорстке дистанціювання, та й маски на кожному кроці стануть обов'язковими.
Проблема ще і в тому, що навіть якщо українські студенти і будуть зобов'язані покинути США - зробити це майже неможливо. Станіслав Сочинський полетів на один тільки семестр, а потім понад два місяці не міг вилетіти додому.
Станіслав Сочинський, два місяці не міг повернутися в Україну:
Обещали каждые две недели, что мы вот точно летим - приезжайте, мы вылетаем. И я так раза четыре менял билеты! И это хорошо, что у меня были деньги! Если бы я попал в ситуацию, когда я потратил последние деньги на билет, а меня не пускают на самолет, особенно в Нью-Йорке, а там сейчас карантин! Если вы приехали что-то такого штата как Южная Каролина, где заболеваемость высокая, то вы обязательно должны остаться на 14 дней где-то. И я мог попасть в ситуацию - без денег, без место для жительства. И ты должен 14 дней где-то находиться. Попадаешься, что ты приехал из Южной Каролины - две тысячи штраф в первый раз, 5 тысяч второй, 10 тысяч третий, потом по-моему арест.
Позов Гарварду має призупинити депортації, але ситуацію не виправить. По всьому видно - це державна політика.
Дональд Трамп обіцяє дістатися тепер і до звичайних шкіл. Заявив вони теж мають всі як одна працювати із першого вересня. Очно, жодного "онлайну". Йому потрібно за будь-яку ціну робочі місця створити. А на губернаторів, які будуть цьому противитися, каже - "тиснутиме особисто".
Проблема лише в тому, що проти другої хвилі епідемії, якщо восени вона таки буде, навіть президент США безсилий. І все знову доведеться змінювати.
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