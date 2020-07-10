Розпрощатися зі зміцнілими та вже не чужими підопічними планують восени

Віддамо хижаків у добрі руки. Василівський реабілітаційний центр шукає нових господарів для своїх вихованців - трьох левів і шістьох ведмедів. Тварин готові віддати безплатно, аби лише догляд за ними був належний.

До притулку звірі потрапили півтора року тому хворими та виснаженими. І ось тепер, повні сил та енергії - готові до переїзду. Докладніше - розповість Сергій Бордюжа.

Трьох левів та шістьох ведмедів виставили на державний аукціон. Віддати їх хочуть безоплатно, у добрі руки. В одному з реабілітаційних центрів вони пробули майже півтори роки, тепер там чекають на нових тварин. Більше розкажуть наші кореспонденти.

Дивлячись на цього царя звірів навіть важко уявити, що півтора року тому, до Василівського реабілітаційного центру його привезли геть виснаженого.

Олександр Пилишенко, власник Василівського реабілітаційного центру для диких тварин:

Его вес, он не больше 70 кг, при том при всем, что сейчас его больше 200. Его возможности жить или не жить были на грани.

Тоді, на початку 2019 року, трьох левів та шістьох ведмедів, привезли на так зване відповідальне зберігання із Покровська. На сполох забили зоозахисники, які дізналися про нестерпні умови життя тварин в тамтешньому звіринці на Донеччині.

Олександр Пилишенко, власник Василівського реабілітаційного центру для диких тварин:

Нами было принято решение временно разместить животных и оказать им так скажем, первую помощь. И вот те 10 животных, которых мы приняли, я считаю, мы сделали все возможное, технически разместили. Провели работу по их адаптации и социализации, они сейчас все в хорошей форме, они достаточно социальные животные.

В реабілітаційному центрі кажуть, брали - на місяць. Та прожили вони тут півтора року. Поки суд нарешті не вирішив все ж таки вилучити їх у власника Покровського звіринцю. Тепер, за рішенням виконавчої служби, усіх левів та ведмедів тут готові віддати у добрі руки.

Ольга Харченко, керівничка Василівського районного відділу державної виконавчої служби Південно- Східного міжрегіонального управління юстиції м. Дніпро:

В Україні це перший випадок саме щодо конфіскації диких тварин. Диких тварин, частина з них є червонокнижними тому це перший випадок. Таких випадків ще ніколи не було.

Вимоги до охочих забрати звірів - це надати гідні умови для їхнього проживання. Попередньо відомо, що ведмедями вже зацікавились кілька звіринців в Україні та Румунії. А леви можуть поїхати на історичну батьківщину.

Олександр Пилишенко, власник Василівського реабілітаційного центру для диких тварин:

Судьба троих львов пока более менее ясна. Три льва - это два самца и одна самка - уедут в Южную Африку, национальный парк Крюгера, где для них уже готовят территорию для комфортного расселения.

Та остаточне рішення, кому передавати тварин, ухвалюватиме спеціальна комісія.

Жалко. Уже свои. Конечно же. Но что может оправдать, решение расстаться с этими животными - им предоставят более качественное условие жизни. И каждое живое существо всегда хочет жить лучше.

Розпрощатися зі зміцнілими та вже не чужими підопічними планують восени.