Зросла кількість жертв торнадо у США. Відомо про 25 загиблих, усі жителі штату Теннесі. Негода зачепила також штати Міссурі і Кентуккі. Найбільше постраждало містечко Нешвіль - там за ніч пронеслися одразу три буревії.

Півтори сотні людей потрапили до лікарень. Близько сорока будинків зруйновані, обірвані лінії електропередач. Рятувальники досі розбирають завали. Дональд Трамп пообіцяв потерпілим районам підтримку федерального уряду. І анонсував поїздку в Теннесі у п'ятницю.