У США зростає кількість жертв торнадо [ Редактировать ]
Зросла кількість жертв торнадо у США. Відомо про 25 загиблих, усі жителі штату Теннесі. Негода зачепила також штати Міссурі і Кентуккі. Найбільше постраждало містечко Нешвіль - там за ніч пронеслися одразу три буревії.
Півтори сотні людей потрапили до лікарень. Близько сорока будинків зруйновані, обірвані лінії електропередач. Рятувальники досі розбирають завали. Дональд Трамп пообіцяв потерпілим районам підтримку федерального уряду. І анонсував поїздку в Теннесі у п'ятницю.
по теме
В США пронесся мощный торнадо: минимум 19 погибших
Десятки людей получили травмы
Китай звітує про успіхи в боротьбі з короновірусом
Із понеділка на роботу. Пекін повертається до звичного життя. Через спалах коронавірусу тисячам людей продовжили відпустки, які почалися ще на китайський новий рік
Саудівська Аравія та США провели спільні армійські навчання
Участь узяли сотні морських піхотинців з обох країн. Мета вишколу - підвищити координацію між підрозділами задля посилення безпеки в регіоні
США закликали Росію припинити окупацію Криму
Помпео наголосив: Крим - це Україна. І попри всі спроби Кремля узаконити захоплення півострова, далі цитата: "Світ ніколи не забуде неспровоковану агресію Росії проти України"
У Лондоні презентували масштабне дослідження вагомості держав світу
США очолили рейтинг найвпливовіших країн світу. У Лондоні презентували масштабне дослідження вагомості держав на глобальному рівні. Україні вдалося потрапити до цього списку, посівши 46 місце