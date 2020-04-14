По меньшей мере 30 человек погибли из-за штормов на юге Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает USA Today.

По данным издания, 11 человек погибли в Миссисипи, девять - в Южной Каролине, шесть - в Джорджии, остальные жертвы были зарегистрированы в Арканзасе и Северной Каролине.

Непогода привела к затоплениям и оползням. Без электричества остались 750 тысяч домохозяйств в десяти штатах, повалены сотни деревьев, повреждены сотни домов.

Согласно сведениям Метеорологического центра США, эта "вспышка" торнадо стала самой смертоносной за последние восемь лет.

Ранее мы писали, что в США произошли два мощных землетрясения.