Дистанційно чи у звичному режимі. У Мінохорони здоров'я та Міносвіти думають над форматом навчання з першого вересня. Чиновники не відкидають, що діти сядуть за парти, але кажуть також і про можливий комбінованій формат навчання.

Минулої доби в Україні зафіксували 819 випадків COVID-19, 18 людей померло. Водночас є новий рекорд кількості тих, хто одужав - 1016 осіб. Найбільший приріст інфікованих у Києві та на Закарпатті, на Львівщині показники зменшуються.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: