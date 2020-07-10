Мінохорони здоров'я та Міносвіти вирішують долю початку навчального року [ Редактировать ]
Дистанційно чи у звичному режимі. У Мінохорони здоров'я та Міносвіти думають над форматом навчання з першого вересня. Чиновники не відкидають, що діти сядуть за парти, але кажуть також і про можливий комбінованій формат навчання.
Минулої доби в Україні зафіксували 819 випадків COVID-19, 18 людей померло. Водночас є новий рекорд кількості тих, хто одужав - 1016 осіб. Найбільший приріст інфікованих у Києві та на Закарпатті, на Львівщині показники зменшуються.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Разом з Міносвіти ми розробляємо відповідні правила і алгоритми, я думаю протягом тижня максимум 10 днів ми все це чітко випишемо і повідомимо, в який спосіб будуть навчатися наші діти в наступному навчальному році.
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