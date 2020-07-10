Гурт "Воплі Відоплясова" на чолі з Олегом Скрипкою, Ніна Матвієнко feat. "Божичі" представили новий кліп "Купалочка", директором та головним режисером якого стала українська художниця ZINAIDA (раніше відома як Зінаїда Ліхачова).



"Протягом майже 15 років ми відкривали фестиваль разом із Ніною Митрофанівною саме цією піснею. Крізь роки ми пронесли "Купалочку", і саме так вона стала негласним гімном "Країни Мрій"", - згадує сьогодні Олег Скрипка.

Ділиться своїми першими враженнями і художниця ZINAIDA: «Якщо ви ще не дивилися - зробіть це просто зараз! Напрочуд органічний симбіоз драйвового звуку від сучасного рок-гурту Олега Скрипки з вікославною спадщиною сакрального мелосу української народної музики від Ніни Матвієнко, Сусани Карпенко та "Божичів".



Я тішуся, що як художник та режисер кліпу стала учасником цього дива разом з моєю командою справжніх професіоналів: Сергієм Міхальчуком, Юрієм Радьковським і Вікторією Зубенко. Ми вклали у цей наш творчий виплід душу свою укупці з усіма своїми знаннями про незглибиму палітру барв і самобутню культурну эстетику українських народних тридицій та обрядів.



Там усе справжне, лірічне й потужне. Робота вдалася. Дивіться, слухайте, насолоджуйтесь!"



Zinaida - yкраїнська художниця, яка працює в суміжних медіа: відео-інсталяція, перформанс, кіно, декоративно-прикладне мистецтво. Поєднуючи у своїй практиці перформанс, живопис, фотографію, скульптуру, відео та інші види прикладного мистецтва з народною творчістю, ZINAIDA створює масштабні інсталяції, що апелюють до соціокультурних універсалій і архетипів. Як фасилітаторка брала участь у проєкті Marina Abramovich: In Residence (Kaldor Public Art Project, Австралія). З 2014 року є членкинею Національної спілки художників України.



Роботи ZINAIDA зберігаються у приватних колекціях України, Великобританії, Іспанії та США, а також у публічних зібраннях фонду Fondacion Caja de Burgos (Бургос, Іспанія) та Музею космонавтики імені С.П. Корольова (Житомир, Україна). Інсталяції авторки представлені в Національному музеї Революції Гідності("Білі сльози"), Київському Академічному театрі "Київ модерн-балет" ("Стіна"), театрі "Актор" (валяна баба із проєкту "Ще").



2017 року спільно з Укрпоштою та UFW (Український тиждень моди) художниця представила поштові марки "Трансформація".



ZINAIDA є засновниця та менеджерка волонтерської ініціативи ArtRehub.



Основою художньої практики ZINAIDA стає її власний досвід переживань та громадянська позиція, що пов'язана з драматичними для історії України подіями.



Director: художниця ZINAIDA



DoP: Сергій Міхальчук



Drone DoP: Дмитро Слєдюк



Steadicam: Руслан Богдан



Focus puller: Юрій Коновальський/Дмитро Тартишніков



Line producer: Юрій Радковський



Sylist: Ліда Арфуш



Location scout: Єгор Єгоров



Equipment: Because Film Rental

