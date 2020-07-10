Иранские ученые сообщили, что креветки и красная рыба особенно полезны для метаболизма глюкозы. Исследователи установили, что омега-3 окажут помощь в улучшении здоровья, передает newsyou.info.

Медики проинформировали, антиоксиданты выводят из организма свободные радикалы, влияющие на уровень сахара в крови. К ним относятся Каротиноиды (жиры), которые содержатся в овощах и фруктах, и придают им ярко-оранжевый цвет. Особый потенциал показал астаксантин. Он содержится в красной рыбе, креветках и других морепродуктах.

Исследование продолжалось два месяца. Иранские медики установили, что у диабетиков, которые получали астаксантин, снижалась масса жира в организме и уменьшалось давление. Кроме того, этот атиоксидант понижал в крови концентрацию глюкозы. Иранские ученые сделали вывод, что каротиноид астаксантин помогает при высоком давлении и повышенном уровне холестерина. Кроме того, этот антиоксидант повышает иммунитет, помогает сохранить молодость кожи и предотвратить раннее старение.

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