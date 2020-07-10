Какие блюда плохо влияют на пищеварение [ Редактировать ]
Проблемы с пищеварением во многом возникают из-за несовместимых продуктов. К сожалению, в привычной нам кухне много блюд и пищевых сочетаний, вызывающих накопление токсинов и ухудшающих работу органов пищеварения. Специалисты рассказали о них, передает newsyou.info.
Окрошка с мясом
Мясо и молочные продукты категорически не совместимы между собой. Такие сочетания ослабляют поджелудочную. Поэтому если и есть окрошку, то вегетарианскую - без мяса: только яйца, кефир и овощи.
Борщ или щи со сметаной
Капуста сама по себе - немного взрывоопасный овощ, она может провоцировать метеоризм. А в сочетании со сметаной и подавно! Если едите щи или борщ, не стоит добавлять в них никакие молочные продукты - это вызывает вздутие, урчание, газы.
Оливье
Мясо с яйцами - очень тяжелое сочетание для любого желудка. Постарайтесь как можно реже есть этот салат - ничего, кроме токсинов, он вашему организму не принесет. Мясо и яйца лучше есть отдельно, сочетая с овощами или зерновыми.
Пельмени со сметаной
Пельмени сами по себе - весьма тяжелое блюдо: вареное тесто с мясом переваривается очень долго. А в сочетании со сметаной усваивание происходит еще тяжелее: идет нагрузка на желудок, поджелудочную, печень.
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