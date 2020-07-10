В ночь с 8 на 9 июля в Новосибирской области, Россия, школьник убил заместителя директора по воспитательной работе Смоленской СОШ Валентину Болдыреву.

Об этом сообщает "Апостроф".

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Подозреваемый проник в окно помещения, где проживала педагог, предположительно, ради ограбления, однако женщина проснулась и попыталась задержать злоумышленника, тот в ответ ударил учителя ножом. Женщина скончалась на месте.

По оставленным на месте убийства перчатке и кроссовкам полицейские установили и задержали предполагаемого убийцу, которым оказался ученик этой школы, восьмиклассник Алексей Р.

Отмечается, что подросток уже сознался в совершении преступления. По факту происшествия ведется расследование.

Ранее сообщалось, что пассажиры убили водителя автобуса.