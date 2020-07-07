Во Франции группа разъяренных пассажиров, которых водитель отказался впускать в автобус без средств индивидуальной защиты, забила его до смерти. Об этом сообщает издание SudOuest.



Инцидент произошел на остановке. Пассажиры без масок и билетов пытались сесть в автобус в городке Байонна. Когда водитель транспортного средства попытался преградить им путь в салон, он получил несколько сильных ударов, в том числе и в область головы.

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50-летнего мужчину госпитализировали в местную больницу, но спасти его не удалось. По факту происшествия правоохранители уже начали расследование, в рамках которого задержали пять человек.



В знак протеста несколько коллег погибшего отказались выводить автобусы на линии, что спровоцировало транспортные проблемы в регионе.



Компания-организатор автобусных перевозок выступила в поддержку своего сотрудника и заявила о том, что организованная забастовка является абсолютно законной.

Ранее сообщалось, что в столице пассажиры выкинули водителя из троллейбуса.

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