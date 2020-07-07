Отказался пускать без масок: пассажиры убили водителя автобуса [ Редактировать ]
Во Франции группа разъяренных пассажиров, которых водитель отказался впускать в автобус без средств индивидуальной защиты, забила его до смерти. Об этом сообщает издание SudOuest.
Инцидент произошел на остановке. Пассажиры без масок и билетов пытались сесть в автобус в городке Байонна. Когда водитель транспортного средства попытался преградить им путь в салон, он получил несколько сильных ударов, в том числе и в область головы.
50-летнего мужчину госпитализировали в местную больницу, но спасти его не удалось. По факту происшествия правоохранители уже начали расследование, в рамках которого задержали пять человек.
В знак протеста несколько коллег погибшего отказались выводить автобусы на линии, что спровоцировало транспортные проблемы в регионе.
Компания-организатор автобусных перевозок выступила в поддержку своего сотрудника и заявила о том, что организованная забастовка является абсолютно законной.
Ранее сообщалось, что в столице пассажиры выкинули водителя из троллейбуса.
Также мы писали о том, что пассажира метро оштрафовали на 17 тысяч за отсутствие маски.
по теме
Мешали спать: житель Мелитополя креативно отомстил автомобилям
Мужчина перекопал дорогу из-за того, что проезжающие мимо машины мешали ему спать
В Кривом Роге взорвался автомобиль
Машина взорвалась на улице в Металлургическом районе Кривого Рога
Избившим водителя трамвая за просьбу надеть маски грозит тюрьма
В Киеве задержали трех мужчин, избивших водителя трамвая
В Полтавской области при попытке достать телефон из колодца погиб парень
По предварительным выводам, парень мог отравиться газами, скопившимися в колодце
Пьяный мойщик угнал Mercedes и разбил его "в хлам" (видео)
Небезразличные люди задержали его до приезда полиции