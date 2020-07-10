В Киеве мужчина с ножом атаковал подростков [ Редактировать ]
На столичном проспекте Леся Курбаса мужчина напал на подростков с ножом.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По информации, 23-летний мужчина сделал 17-летним пострадавшим замечание за громкие разговоры, после чего возник конфликт, в ходе которого мужчина достал нож и нанес юношам колото-резаные ранения. Подростков госпитализировали.
Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 84 тысячи гривен.
Ранее мы писали, что в Киеве прохожих закончилась поножовщиной. Суд избрал 18-летнему правонарушителю меру пресечения в виде содержания под стражей.
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