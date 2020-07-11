На 11 июля в 18:54 по Киеву запланировали запуск в космос 10-й партии из 57 единиц вместо стандартных 60 спутников для глобального интернет-проекта Starlink от компании Илона Маска и других аппаратов. Об этом сообщает "Лига. Новости"

Трансляция запуска:

Средство вывода на орбиту - ракета Falcon 9 от SpaceX. Запуск с более чем 15 тоннами груза должен состояться с площадки SLC-39A базы ВВС США на севере мыса Канаверал в штате Флорида.

Вспомогательные службы SpaceX попытаются поймать падающие с высоты линии Кармана створки головного обтекателя.

фото:liga

В месте предполагаемого их спуска на парашютах находиться морские корабли Go Ms. Tree и Go Ms. Chief с надводными сетями.

260-килограммовые аппараты Starlink выведут на опорную орбиту с параметрами 220×380 км, после проверки работоспособности их поднимут на высоту 550 км с наклонением 53°.

Те, которые не пройдут тесты, сожгут в атмосфере.

Если ионные двигатели откажут, спутник за 1-5 лет сам сойдет с орбиты.

"Старлинки" будут с козырьками от солнца в угоду астрономам.

Старлинк - проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Планируется вывести до 42 тыс. аппаратов.

SpaceX оценивает затраты на проект не менее чем в $10 млрд. Первые услуги планируется начать предоставлять уже в 2020-м году в Северной Америке.

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Дополнительная полезная нагрузка - два 55-килограммовых аппарата BlackSky Global - №5 и №6. Это коммерческие спутники дистанционного зондирования Земли. Они около 3 лет будут снимать поверхность с высоты 478-591 км.

фото: liga

Компания надеется вывести 16 спутников на низкую околоземную орбиту до начала 2021г., что позволит снимать почти любую заселенную точку Земли с периодичностью в 1 час.

Окончательные 60 аппаратов снизят этот период до 10-15 мин.

Высота частично многоразовой ракеты Falcon 9 Block 5 - около 70 м, диаметр ступеней - 3,66 м, диаметр грузового отсека - 5,3 м, масса без топлива - около 29 тонн, с полной заправкой - до 549 тонн.

Стоит отметить, что первую пачку тест-спутников Starlink запустили 24 мая 2019-го, вторую (уже полнофункциональные) - в ноябре 2019-го, третью -7 января 2020-го, четвертую - 29 января, пятую - 17 февраля, шестую - 18 марта, седьмую - 22 апреля, восьмую - 4 июня, девятую - 13 июня.

Напомним, ранее Илон Маск позвонил в Украину.

Ранее мы сообщали, что астронавты NASA совершили 7-часовой выход в открытый космос.

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