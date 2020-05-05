Орбитальное кино: Space X снимет фильм в космосе [ Редактировать ]
Компания Илона Маска собирается начать съемки боевика, съемочной площадкой которого станет космическое пространство.
Об этом сообщает Deadline.
По их словам, в новом фильме готов снятся известный голливудский актер Том Круз. Ради него был написан соответствующий сценарий и полностью подобраны сцены.
Известно, что NASA будет привлечена к работе над революционным продуктом.
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