Илон Маск позвонил в Украину: с кем говорил основатель SpaceX [ Редактировать ]
Американский миллиардер, основатель частной космической компании США SpaceX поговорил с семьей советского конструктора ракетно-космических систем, академика Сергея Королева.
Об этом он сообщил в своем Twitter.
"Я сегодня говорил с семьей Королева. Он был одним из самых лучших", - отметил основатель SpaceX. Он также написал фамилию ученого на украинском и русском языках: "Корольов / Королёв".
Подробности разговора Маск не разглашает.
Сергей Королев - одна из ключевых фигур в сфере освоения космоса. Он родился в 1907 году в Житомире. Свой первый проект летательного аппарата - "безмоторный самолет К5" - ученый создал в 17 лет. Под руководством господина Королева был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли, а также отправлен в космос первый человек - Юрий Гагарин.
В 1938 году Королев был арестован по ложному обвинению в контрреволюционной деятельности, в частности, в подрыве государственной промышленности. Ученого осудили на 10 лет. В заключении Сергея Королева привлекали к инженерно-конструкторской деятельности. Срок впоследствии сократили, ученый досрочно вышел на свободу в 1944 году и продолжил заниматься разработками. В 1966 году он умер.
Ранее сообщалось, что Илон Маск испытает чипирование человека в течение года.
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