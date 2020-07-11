Американский миллиардер, основатель частной космической компании США SpaceX поговорил с семьей советского конструктора ракетно-космических систем, академика Сергея Королева.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

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"Я сегодня говорил с семьей Королева. Он был одним из самых лучших", - отметил основатель SpaceX. Он также написал фамилию ученого на украинском и русском языках: "Корольов / Королёв".

Подробности разговора Маск не разглашает.

Сергей Королев - одна из ключевых фигур в сфере освоения космоса. Он родился в 1907 году в Житомире. Свой первый проект летательного аппарата - "безмоторный самолет К5" - ученый создал в 17 лет. Под руководством господина Королева был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли, а также отправлен в космос первый человек - Юрий Гагарин.

В 1938 году Королев был арестован по ложному обвинению в контрреволюционной деятельности, в частности, в подрыве государственной промышленности. Ученого осудили на 10 лет. В заключении Сергея Королева привлекали к инженерно-конструкторской деятельности. Срок впоследствии сократили, ученый досрочно вышел на свободу в 1944 году и продолжил заниматься разработками. В 1966 году он умер.

Ранее сообщалось, что Илон Маск испытает чипирование человека в течение года.