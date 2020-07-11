Вже не вперше українські туристи стають заручниками коронавірусних обмежень. Нещодавній приклад - тюремні нари замість моря для наших громадян, які полетіли в Грецію. Люди вже вдома.

Та як не стати новою жертвою карантину і власної необачності? І куди все ж можна подорожувати, не ризикуючи проміняти готель на ґрати? Розбиралися наші кореспонденти.

Список країн, до яких можуть в'їжджати українські туристи, оприлюднили цього тижня у МЗС. Їх загалом 23.

Серед найпривабливіших для українців напрямків вважають Туреччину, Чорногорію, Єгипет, Туніс, Велику Британію, США, Мексику, Південну Корею, Сербію, Албанію, Північну Македонію та Білорусь. Дізнатися про карантинні обмеження та вимоги щодо в'їзду - можна на спеціальному сайті Tripgo.ua.

Так приміром, для Туреччини потрібно мати страховий поліс на COVID-19, на пункті пропуску українці мусять пройти медичний контроль, а в разі виявлення симптомів - безкоштовно проводиться ПЛР-тест. У в'їзді до США можуть відмовити українцям, які впродовж останніх двох тижнів - навіть транзитом - перебували на території Шенгену, а також Британії і Китаю. Єгипет приймає наших громадян без жодних обмежень. Відтепер без тесту можна потрапити і в Чорногорію.

Але лише за умови, що летите через турфірму. В Туніс - тест разом з обов'язковим карантином два тижні. Самоізолюватися тепер вимагатимуть від усіх туристів і британці.

А от вільно можна полетіти в екзотичніші напрямки - Ірак, Афганістан, Південний Судан Сейшельські острови, чи приміром провести відпустку на Сомалі.

Кордони ЄС, окрім Хорватії, через пандемію і досі лишаються закритими для українців. Виняток зробили для медиків, дипломатів, студентів і перевізників. Але для кожної такої поїздки потрібно отримати дозвіл, і краще заздалегідь звернутися у консульство - аби все перевірити. Потрапити до так званого "зеленого" списку ЄС Україна зможе, якщо впаде рівень захворюваності. Поки що наші цифри утричі вищі за норми ЄС. Та навіть тоді не факт, що Європа відчинить нам двері. Адже це вирішує кожна країна самостійно.