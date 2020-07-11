"Мое самое большое счастье": Светлана Лобода показала самого важного человека [ Редактировать ]
Певица Светлана Лобода растрогала поклонников очень милым фото с младшей дочерью - Тильдой, назвав ее самым большим счастьем в жизни.
Держать эту крошечную ручку- мое самое большое счастье ❤️❤️❤️
Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)
Светлана Лобода является мамой двух прекрасных девочек, старшей - Евы и младшей Тильды.
Поклонники восхитились силой материнской любви певицы.
Напомним, ранее Светлана Лобода обнажилась для поклонников.
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