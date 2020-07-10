"Сексуальная садовница": Тина Кароль ошарашила сменой образа [ Редактировать ]
Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно поразила поклонников откровенным признанием, порадовала своих фанатов новым фото. Соответствующую публикацию звезда опубликовала в своем Instagram.
На снимке Тина позирует в откровенном наряде: облегающей юбке и коротеньком топе. Дополнила образ яркая бандана.
Поклонники оценили фото звезды и "засыпали" ее восхищенными комментариями.
"Какая горячая", "Наша голенькая лапулька", "Красавица", "Горячо", "Сексуальная садовница", - написали фанаты.
Напомним, ранее Тина Кароль удивила очень откровенным фото. в тот момент Лобода нарвалась на жесткую критику со стороны фанатов.
Ранее, Настя Каменских поделилась секретами стройности, а Леся Никитюк рассмешила поклонников веселым танцем.
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