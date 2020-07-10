Лобода обнажилась для поклонников (фото) [ Редактировать ]
Известная певица Светлана Лобода, которая недавно похвасталась длинными ногами в купальнике, показала поклонникам новое фото.
Соответствующую публикацию артистка сделала в своем Instagram.
На снимке Света позирует в черном купальнике на пляже. Фанаты смогли рассмотреть фигуру певицы и восхитились ею. Они "засыпали" Лободу комплиментами, а некоторые даже позавидовали стройности артистки.
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