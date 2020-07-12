Коронавирус в Киеве: заболеваемость пошла на спад [ Редактировать ]
За сутки в столице зарегистрировали 67 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об это сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, за период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 6182 случая COVID-19.
Отмечается, что среди заболевших:
- 28 женщин в возрасте от 18 до 82 лет;
- 34 мужчины, возрастом от 19 до 73 лет;
- 5 детей – от 3 до 14 лет.
Известно, что наибольшее количество заболевших регистрируют в Днепровском районе (14 пациентов), Соломенском районе (13 человек) и Святошинском районе (9 случаев).
Фото: КГГА
Напомним, в Украине за сутки зарегистрировали 678 случаев коронавирусной инфекции. От инфекции погибли 11 пациентов.
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