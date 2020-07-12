За сутки в столице зарегистрировали 67 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об это сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 6182 случая COVID-19.

Отмечается, что среди заболевших:

28 женщин в возрасте от 18 до 82 лет;

34 мужчины, возрастом от 19 до 73 лет;

5 детей – от 3 до 14 лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших регистрируют в Днепровском районе (14 пациентов), Соломенском районе (13 человек) и Святошинском районе (9 случаев).





Фото: КГГА

Напомним, в Украине за сутки зарегистрировали 678 случаев коронавирусной инфекции. От инфекции погибли 11 пациентов.