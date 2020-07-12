Американский аукционный дом Christie's продал картину поп-арт художника Карла Лихтенштейна за 46 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба аукциона.

По информации, полотно называется "Обнаженная с веселым рисунком" и было написано за 3 года до смерти художника.

Отмечается, что среди лотов, проданных на этом аукционе, работа бельгийского сюрреалиста Рене Магритта "Триумфальная арка", которая обошлась покупателю в почти $22,5 млн.

Фото: Christie's

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