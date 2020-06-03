Картину Айвазовского продали на Sotheby's за $2,9 млн [ Редактировать ]
Картина Ивана Айвазовского "Неаполитанский залив" 1878 года была продана на онлайн-аукционе Sotheby's за 2,3 млн фунтов стерлингов (около $2,9 млн). Имя покупателя не разглашается. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
Полотно (144 х 208,5 см) известного мариниста, написанное в 1878 году, стало топ-лотом торгов произведениями русской живописи, которые завершились 2 июня в Лондоне. Также были проданы "Проходящий корабль лунной ночью" Ивана Айвазовского (435 тыс. фунтов стерлингов) и "Урожай" Петра Кончаловского (187,5 тыс. фунтов стерлингов).
Не нашлось покупателей на "Вид Москвы" Алексея Саврасова и написанный Константином Маковским портрет его жены Марии.
Напомним, что Sotheby’s, как и другие аукционные дома, перешел к онлайн-торгам из-за пандемии коронавируса.
Как сообщалось ранее, бутылка коньяка Gautier 1762 года - старейшего в мире - была продана на Sotheby's за 118,5 тысячи фунтов.
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