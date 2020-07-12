С 15 июля в Венгрии усиливают карантин из-за нескольких новых вспышек коронавируса, введенные ограничения касаются и украинцев, которые не смогут свободно въезжать в страну, так как в Украине за последнее время было зафиксировано очень много случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на заявление премьер-министра Виктора Орбана.

Так как венгерские власти внесли Украину в "красный" список, то украинцы теперь не смогут никак попасть в Венгрию.

Также, стоит отметить, что Венгрия вводит обязательную проверку на границах состояния здоровья своих граждан, которые возвращаются из стран "желтой" и "красной" зон.

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Этим гражданам, всем без исключения, придется проходить двухнедельную самоизоляцию. Карантина можно избежать, имея два негативных теста, сделанные в последние пять дней.

Пройти обязательную самоизоляцию должны и иностранцы, которые прибывают в Венгрию из "желтой зоны", а вот иностранцы из "красной зоны" в страну попасть не смогут.

Ранее мы сообщали, что в киевском студенческом общежитии была зафиксирована вспышка коронавируса.

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