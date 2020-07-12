На Киевщине обнаружили вероломное нарушение карантина [ Редактировать ]
В Киевской области один из ночных клубов злостно уклонился от соблюдения карантинных ограничений, пустив внутрь 500 посетителей.
Об этом пишет пресс-служба Нацполиции.
По информации, все, находящееся в клубе не носили средства индивидуальной защиты, а само заведение работало после 22:00.
Нарушение работы ночного клуба обнаружили работники Обуховского отдела полиции во время профилактического рейда.
Отмечается, что правоохранители выписали два административных протокола, санкция которых предусматривает штраф от 34 до 170 тысяч гривен.
Фото: Нацполиция
Ранее мы писали, что на одесских пляжах отдыхающие массово нарушают карантин и не соблюдают социальную дистанцию.
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