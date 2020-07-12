СOVID-19 виявили у гуртожитку Київського університету технологій та дизайну [ Редактировать ]
Спалах коронавірусу у столиці. Хворобу виявили у гуртожитку Київського університету технологій та дизайну. Поки там зафіксували лише п'ять випадків. Усі інфіковані - іноземці.
Двоє в лікарні, а от ще троє студентів із СOVID-19 втекли. Нині лікарі шукають усіх, хто контактував із хворими. Вхід у гуртожиток обмежили.
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