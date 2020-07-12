І знову трохи вниз. Коронавірусні гойдалки сьогодні показують зниження захворюваності. Від учора 678 нових випадків. Попри невелике зниження статистики - у МОЗ вже заявили про готовність відкривати другу лінію медзакладів, якщо місць у лікарнях бракуватиме. Антирейтинг регіонів продовжують очолювати Львівщина, Закарпаття і столиця.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: