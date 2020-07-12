В Україні фіксують зниження захворюваності на СOVID-19 [ Редактировать ]
І знову трохи вниз. Коронавірусні гойдалки сьогодні показують зниження захворюваності. Від учора 678 нових випадків. Попри невелике зниження статистики - у МОЗ вже заявили про готовність відкривати другу лінію медзакладів, якщо місць у лікарнях бракуватиме. Антирейтинг регіонів продовжують очолювати Львівщина, Закарпаття і столиця.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Заради вашого здоров'я, заради безпеки вашої і близьких - користуйтесь, будь ласка, тими порадами, тими рекомендаціями, тими правилами, які встановлені в нашій країні і рекомендовані МОЗ. Користуйтеся масками, коли ви заходите у будівлю, коли ви заходите у транспорт, коли заходите у торгівельно-розважальні центри. Тобто, усі приміщення, в якому є велике скупчення людей.
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