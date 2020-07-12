Карантинні вибори проходять в Польщі. Країна обирає президента. Сьогодні другий тур волевиявлення. Станом на 17 годину за місцевим часом явка склала 52%. А перші дані екзитполів - з'являться о десятій за Києвом. Результат спрогнозувати складно.

За останньою соціологією, розрив між кандидатами мінімальний. Хто може стати новим президентом Польщі, і чи не завадила виборам пандемія - про це далі в сюжеті.

Гжегож Мишак , фермер із села Ґодзішув на сході Польщі.

Має велику родину - п'ятеро дітей.

Гжегож Мишак, фермер:

Щомісяця на кожну дитину ми отримуємо по дві з половиною тисячі злотих - більше шестисот доларів. Завдяки цьому моя дружина може не ходити на роботу, аби доглядати за дітьми.

Такій підтримці завдячують чинному президентові - Анджею Дуді. Він запровадив низку соціальних програм для безробітних, літніх людей, фермерів. Саме пенсіонери й селяни, прихильники традиційних цінностей - його основний електорат.

Анджей Дуда, президент Польщі:

Ми продовжимо розбудовувати економіку. А найважливіше - збережемо наші священні традиції, які передаються від покоління до покоління.

Однак для перемоги вже в першому турі цього виявилося недостатньо. На дільниці прийшли студенти і молоді підприємці. Вони підтримують більш ліберального кандидата - мера Варшави - Рафала Тшасковського.

Конрад Корф, житель Гданська:

Я голосуватиму за Тшасковського. Тому що Дуда і його партія прибрали до рук абсолютну владу. Треба, щоб був баланс.

Чинного президента звинувачують в радикальному націоналізмі. А от його опонент - Рафал Тшасковський - хоче навпаки надати більше прав нацменшинам. Він єдиний з усіх кандидатів, хто під час кампанії звернувся до іммігрантів з України.

Рафал Тшасковський, кандидат в президенти Польщі:

Я хотів чітко сказати українській меншині: "Привіт" і хотів сказати: "Дякую". Понад усе за ваше терпіння та за те, що ви з нами.

У першому турі Дуда переміг з результатом у 43 відсотки, Тшасковський набрав 30. У переддень виборів розрив скоротився до кількох пунктів. Деякі опитування навіть пророкували перемогу Тшасковському.

Радослав Марковський, політолог:

Однозначного фаворита немає. Багато що змінилося через пандемію. В умовах карантину нам довелося проводити опитування телефоном і в інтернеті. А це не найточніший спосіб.

Коронавірус дійсно вніс свої корективи. По-перше, вдарив по рейтингах чинної влади. А ще через карантин поляки обирають президента за так званою "гібридною" системою. Люди, які перебувають на самоізоляції, голосували не виходячи з дому - поштою. Решта прийшли на дільниці. Аби проконтролювати такий незвичний процес - Парламентська асамблея Ради Європи надіслала делегацію спостерігачів. За їхніми словами, карантин виборам не заважає.

Юлія Льовочкіна, член місії ПАРЄ з оцінки виборів у Польщі:

Пандемия COVID-19 никоим образом не повлияла на процес выборов. и со своей стороны, будучи здесь в первом туре, во втором туре, я могу уверенно сказать, что выборы организованы очень хорошо. Люди хорошо понимают санитарные нормы, придерживаются социальной дистанции, находятся в масках.

Польський досвід може стати в нагоді і Україні. Вже на місцевих виборах цієї осені.

Юлія Льовочкіна, член місії ПАРЄ з оцінки виборів у Польщі:

Главное, чтобы люди были дисциплинированны и проинформированны. Что мы знаем в Украине - люди уже хорошо проинформированны и знают, как вести себя в общественных местах. Дополнительная информация на выборах. О количестве человек, которые могут находиться одновременно в избирательном участке, как должны выстраиваться очереди. Я думаю, это несложно, и это можно хорошо донести и объяснить нашим избирателям. Я уверена что украинцы ничем не хуже, чем польские избиратели, и могут быть дисциплинированны, и я уверенна что будут дисциплинированны во время местных выборов которые возможно пройдут в условиях пандемии.

Хто стане президентом Польщі - офіційно оголять у вівторок. Яким би не був результат, у відносинах Варшави й Києва суттєвих змін чекати не варто. І чинний президент, і його суперник - вважають Україну стратегічним партнером. З іншого боку, Анджей Дуда - євроскептик, а Рафал Тшасковський хоче відносини з ЄС налагодити. Тож у разі його перемоги, партнерство Україна-Польща-ЄС могло б активізуватися.