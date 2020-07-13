Туристична криза: як врятувати Прикарпаття від занепаду [ Редактировать ]
Через коронавірус і негоду на Прикарпатті цього літа обмаль туристів. Іноземні гості не доїжджають до мальовничих краєвидів через закриті кордони, а українці - через розмиті дороги. Жанна Дутчак відвідала спорожнілі курорти.
Місто Яремче. Готелі, ресторанчики, розваги, неймовірні краєвиди, чисте повітря, і навіть сонячна погода. Одним словом тут є все, що потрібно для хорошого відпочинку. Єдина проблема - і досі немає туристів.
Не те, щоб зовсім, але значно менше, ніж зазвичай у липні.
Петро Бабчук, власник садиби:
- Наша садиба приймає близько 60 осіб. - Скільки зайнято? - На даний момент два номера.
Петро Бабчук - власник садиби - розповідає: як і решта закладів, його господарство кілька місяців не працювало через карантин. Хоча усі котеджі були заброньовані - до кінця літа.
Петро Бабчук, власник садиби:
Ті замовлення, які були на липень та на серпень місяць, вони тиждень тому були всі скасовані, практично всі на 90 відсотків.
Налякали туристів жахливі кадри повеней, що cталося в Прикарпатті наприкінці червня, - кажуть готельєри. І хоча Яремче негода практично не зачепила, а її наслідки давно ліквідовані, люди піддалися масовій паніці.
Андрій Дзвінчук, член правління асоціації готельєрів та власників садиб Яремчанщини:
Туристів є вкрай недостатньо для того, щоб тримати хоча б на рівні рентабельності свої заклади. Зараз це плюс мінус 15-20 відсотків заселення.
Максим із сім'єю в Яремчі відпочиває вже тиждень. Приїхали машиною. Каже: всі дороги проїзні, та і в самому місті ніщо не нагадує про нещодавню стихію.
Максим Селюк, турист із Києва:
Навпаки думали, що рівень води в річках буде трохи вищий і на рафтах буде краще сплавлятись. Але вже підсохло. І майже води немає. Тихо, людей мало, приїжджайте.
Щороку Яремчанщину відвідує близько 2 мільйонів туристів. Більш як триста готелів та зелених садиб, десятки ресторанів, кафе, туристичних та екскурсійних агенцій - головне джерело наповнення місцевого бюджету.
Марина Ланіна, начальниця відділу туризму та зовнішніх зв'язків Яремчанської міської ради:
Насправді міська влада терпить великі збитки. Туристичний збір, це декілька гривень за добу від людини, ми зібрали в минулому році це було близько мільйона гривень. Насправді це вагома сума для нашої ради.
Щоб врятувати курортний сезон, до керівництва області з проханням про допомогу звернулися понад чотириста представників туристичної сфери Яремчанщини - просять інформаційної підтримки. А ще просять відновити залізничне сполучення з регіоном.
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