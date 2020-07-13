Угорщина від 15 липня забороняє українцям в'їзд на свою територію. Обмеження торкнуться й інших країн червоної зони - це Білорусь, Молдова та балканські держави. А також жовтої Росії, Сербії та Румунії. І якщо для першої категорії в'їзд заборонять повністю, то для другої - передбачений медогляд і двотижнева самоізоляція.

Однак ці обмеження не стосуються іноземців, які перетинатимуть кордон транзитом чи їдуть по роботі. У такий спосіб влада Угорщини хоче запобігти другій хвилі епідемії.