Угорщина забороняє українцям в'їзд на свою територію [ Редактировать ]
Угорщина від 15 липня забороняє українцям в'їзд на свою територію. Обмеження торкнуться й інших країн червоної зони - це Білорусь, Молдова та балканські держави. А також жовтої Росії, Сербії та Румунії. І якщо для першої категорії в'їзд заборонять повністю, то для другої - передбачений медогляд і двотижнева самоізоляція.
Однак ці обмеження не стосуються іноземців, які перетинатимуть кордон транзитом чи їдуть по роботі. У такий спосіб влада Угорщини хоче запобігти другій хвилі епідемії.
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