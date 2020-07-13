Франція запроваджує тестування на коронавірус в аеропортах [ Редактировать ]
Франція запроваджує тестування на коронавірус в аеропортах. Перевірятимуть вибірково туристів, прибулих із країн із високим рівнем захворюваності. Виняток робитимуть для тих, в кого є довідка про ПЛР тест, зроблений до відправлення у Францію.
За словами урядовців, щодня зможуть перевіряти до 2 тисяч пасажирів. Від початку епідемії в країні захворіло понад 170 тисяч. Більш як 78 тисяч - вже одужали.
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