Зняти обмеження для зарплат держслужбовців. Такий законопроект винесли на позачергове засідання парламенту, ініційоване президентом. Воно розпочнеться за кілька годин. Якщо обранці підтримають пропозицію - зарплати чиновників нараховуватимуть без чітких лімітів. Зараз їхня заробітна плата не може перевищувати 47 тисяч гривень.

Нагадаю, такі обмеження обранці запровадили у квітні, під приводом економії грошей на час карантину. Також на позачерговому засіданні нардепи хочуть призначити дату місцевих виборів. Це суто технічний законопроект.