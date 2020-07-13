У парламенті планують зняти обмеження для зарплат держслужбовців [ Редактировать ]
Зняти обмеження для зарплат держслужбовців. Такий законопроект винесли на позачергове засідання парламенту, ініційоване президентом. Воно розпочнеться за кілька годин. Якщо обранці підтримають пропозицію - зарплати чиновників нараховуватимуть без чітких лімітів. Зараз їхня заробітна плата не може перевищувати 47 тисяч гривень.
Нагадаю, такі обмеження обранці запровадили у квітні, під приводом економії грошей на час карантину. Також на позачерговому засіданні нардепи хочуть призначити дату місцевих виборів. Це суто технічний законопроект.
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