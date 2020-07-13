Подружжя з бразильського Ріо-де-Жанейро знайшли незвичний спосіб захиститися від коронавірусу. При цьому не відмовляючись від прогулянок просто неба. Пара вирішила ходити в костюмах космонавтів. Що з того вийшло - дивіться далі.

На прогулянку ніби у відкритий космос. Від початку пандемії повсякденне вбрання Телсіо та Алісії - скафандр. У такий спосіб бразильська пара намагається убезпечити себе від коронавірусу. Йому - 66, їй - 65, тож обоє - у групі ризику.

Алісія, дружина Телсіо:

Ми вже не молоді. У чоловіка хронічне захворювання легень, а в мене - проблеми із серцем. Тому, найімовірніше, ми складно перенесемо коронавірус. Але, звісно, так довго сидіти вдома просто нестерпно.

Попри проблеми зі здоров'ям, подружжя більше не бажало перебувати на самоізоляції. Тож глава сімейства власноруч виготовив скафандри. На перший погляд, ці саморобні костюми мало чим відрізняються від справжніх. Але насправді вони гнучкіші та не обмежують рухів. Від оригінального "насівського" екіпірування тут хіба що емблеми, які Телсіо замовив в інтернеті.

Телсіо, автор саморобного захисного костюма:

Я спершу запропонував таку ідею дружині. Вона не хотіла, боялась, що перехожі неправильно зрозуміють. Але коли карантин затягнувся, а кількість інфікованих у Бразилії щодня зростала - я вирішив діяти. Замовив необхідні матеріали і почав шити скафандри. Уже за кілька днів - ми відчували себе "космонавтами".

Перехожі такому вбранню - дивуються.

На вигляд це цікаво, але я не зміг би в таку спеку носити ще й костюм.

Вони мене трохи лякають. Таке відчуття, ніби настав апокаліпсис. Люди в костюмах космонавтів ходять посеред нас.

Проте подружжя не планує відмовлятися від саморобного захисту, адже надто дбає про власне здоров'я. Втім, ефективність таких протиепідемічних засобів медициною поки що не доведена.