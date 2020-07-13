Подружжя з Ріо-де-Жанейро знайшли незвичний спосіб захиститися від коронавірусу [ Редактировать ]
Подружжя з бразильського Ріо-де-Жанейро знайшли незвичний спосіб захиститися від коронавірусу. При цьому не відмовляючись від прогулянок просто неба. Пара вирішила ходити в костюмах космонавтів. Що з того вийшло - дивіться далі.
На прогулянку ніби у відкритий космос. Від початку пандемії повсякденне вбрання Телсіо та Алісії - скафандр. У такий спосіб бразильська пара намагається убезпечити себе від коронавірусу. Йому - 66, їй - 65, тож обоє - у групі ризику.
Алісія, дружина Телсіо:
Ми вже не молоді. У чоловіка хронічне захворювання легень, а в мене - проблеми із серцем. Тому, найімовірніше, ми складно перенесемо коронавірус. Але, звісно, так довго сидіти вдома просто нестерпно.
Попри проблеми зі здоров'ям, подружжя більше не бажало перебувати на самоізоляції. Тож глава сімейства власноруч виготовив скафандри. На перший погляд, ці саморобні костюми мало чим відрізняються від справжніх. Але насправді вони гнучкіші та не обмежують рухів. Від оригінального "насівського" екіпірування тут хіба що емблеми, які Телсіо замовив в інтернеті.
Телсіо, автор саморобного захисного костюма:
Я спершу запропонував таку ідею дружині. Вона не хотіла, боялась, що перехожі неправильно зрозуміють. Але коли карантин затягнувся, а кількість інфікованих у Бразилії щодня зростала - я вирішив діяти. Замовив необхідні матеріали і почав шити скафандри. Уже за кілька днів - ми відчували себе "космонавтами".
Перехожі такому вбранню - дивуються.
На вигляд це цікаво, але я не зміг би в таку спеку носити ще й костюм.
Вони мене трохи лякають. Таке відчуття, ніби настав апокаліпсис. Люди в костюмах космонавтів ходять посеред нас.
Проте подружжя не планує відмовлятися від саморобного захисту, адже надто дбає про власне здоров'я. Втім, ефективність таких протиепідемічних засобів медициною поки що не доведена.
по теме
Коронавірус у світі: оновлена статистика
У Чехії виявили коронавірус в туристів, які повернулися додому після закордонного відпочинку. Поки що ідеться про поодинокі випадки - заявили в чеському мінохорони здоров'я, та закликали бути пильними і зважати на епідситуацію під час відпустки
Туристична криза: як врятувати Прикарпаття від занепаду
Через коронавірус і негоду на Прикарпатті цього літа обмаль туристів. Іноземні гості не доїжджають до мальовничих краєвидів через закриті кордони, а українці - через розмиті дороги
У столиці зафіксували новий спалах коронавірусу
У гуртожитку Київського університету технологій та дизайну виявили п'ятьох інфікованих, усі - іноземці. Двоє наразі в лікарні, а інші троє - втекли
В Україні фіксують зниження захворюваності на СOVID-19
Коронавірусні гойдалки сьогодні показують зниження захворюваності. Від учора 678 нових випадків. Попри невелике зниження статистики - у МОЗ вже заявили про готовність відкривати другу лінію медзакладів
Коронавірус в Україні: оновлена статистика
В Україні знову 8 сотень нових хворих від учора. Хоча тих, хто одужав більше - 861 пацієнт подолав недугу