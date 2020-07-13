В Херсонской области планируют увеличить количество военных в регионе. Из коммунальной собственности региона передают имущество для Минобороны - для размещения дополнительных подразделений Вооруженных сил. Об этом заявил глава области Юрий Гусев, пишет Lb.ua.

Он также обратился в СНБО с предложением усилить меры защиты на юге Украины. По его словам, осенью запланированы совместные с эстонцами обучения в рамках усиления территориальной обороны.

Наши учения продлятся около месяца. И мы сейчас совместно с оперативным командованием Юг и Генштабом ВСУ определяемся по конкретным датам с учетом тех учений, которые планирует провести страна-агрессор. Мы будем привлекать и резерв, и другие, необходимые для эффективной теробороны Херсонской области силы и средства по модели Союза обороны Эстонии Кайтселийта.

Ранее сообщалось, что выборов на территории оккупированного Донбасса не будет. Также мы писали о том, что в Украине появится комиссия по поиску пропавших без вести на Донбассе.