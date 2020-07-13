Від початку епідемії коронавірус підхопили понад 54 тисячі українців

Рівень захворюваності COVID-19 в Україні не знижується. За минулу добу 612 нових випадків зараження. 15 людей померли від ускладнень. 385 одужали.

Загалом, від початку епідемії коронавірус підхопили понад 54 тисячі українців, з них 1398 випадків летальні. Найбільше нових інфікованих на Львівщині, Рівненщині та Закарпатті.