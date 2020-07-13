COVID-19 в Україні не відступає: за добу померли 15 людей [ Редактировать ]
Рівень захворюваності COVID-19 в Україні не знижується. За минулу добу 612 нових випадків зараження. 15 людей померли від ускладнень. 385 одужали.
Загалом, від початку епідемії коронавірус підхопили понад 54 тисячі українців, з них 1398 випадків летальні. Найбільше нових інфікованих на Львівщині, Рівненщині та Закарпатті.
по теме
В Україні за день від коронавірусу померли 19 людей
Добова кількість інфікованих коронавірусом українців вперше перевалила за тисячу. Напередодні виявили тисячу сто дев'ять випадків, 19 людей померло - повідомили в міністерстві охорони здоров'я
В Україні зафіксували 807 нових випадків COVID-19
Протягом останніх двох діб кількість інфікованих не перевищувала 600 людей. Загалом в Україні зафіксовано вже понад 50 тисяч випадків COVID-19.
В Україні зменшується кількість нових інфікувань коронавірусом
Кількість інфікованих на коронавірус українців зменшується другу добу поспіль. Зафіксували 564 нових випадки. 21 людина померла, 490 одужали
На Львівщині та Буковині можуть пом'якшити карантин
Кількість нових хворих на коронавірус найменша за останні три тижня. Плюс 543 випадки зараження від учора. 13 людей померли, 327 одужали. Найбільше інфікувань на Львівщині, Буковині та Рівненщині.
США закручують гайки: коронавірус змусив владу посилити карантин
Америка, не встигнувши відкритися після карантину, знову закручує гайки. В багатьох штатах або екстрено зупиняють полегшення санітарних обмежень, або запроваджують нові. І все через стрибок захворюваності
Коронавірус стає агресивнішим: в лікарнях України закінчуються вільні місця
Саме колапс медичної системи - це найбільша загроза цієї пандемії. Навіть якщо хворітимуть й невелика кількість людей відносно загальної кількості населення скажімо, сотні тисяч проти сорока мільйонів - рівень смертності може бути шалено високим