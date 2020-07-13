До Дніпра доставили пораненого під Горлівкою військового [ Редактировать ]
До Дніпра санавіацією доставили тяжкопораненого бійця. 30-річний Дмитро разом із побратимами підірвався на міні під Горлівкою. Військові натрапили на ворожу міну під час патрулювання території.
Вона здетонувала під ногами одного з армійців. Пораненого передали військовим медикам, і згодом доставили до обласної лікарні імені Мечникова. У нього численні осколкові поранення тіла. Найбільше постраждало обличчя та очі. Лікарі діагностували черепно-мозкову травму та контузію. Їм удалося стабілізувати стан армійця, зараз його готують до операції.
Дмитро, поранений військовослужбовець:
Зі спостережного поста на секрет просто йшли. Там стежка була, по ній ходили не одноразово. Військовослужбовець, який йшов перед мною, можливо зробив крок у сторону, там виявилась міна, або якийсь боєприпас.
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