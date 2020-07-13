До Дніпра санавіацією доставили тяжкопораненого бійця. 30-річний Дмитро разом із побратимами підірвався на міні під Горлівкою. Військові натрапили на ворожу міну під час патрулювання території.

Вона здетонувала під ногами одного з армійців. Пораненого передали військовим медикам, і згодом доставили до обласної лікарні імені Мечникова. У нього численні осколкові поранення тіла. Найбільше постраждало обличчя та очі. Лікарі діагностували черепно-мозкову травму та контузію. Їм удалося стабілізувати стан армійця, зараз його готують до операції.

Дмитро, поранений військовослужбовець: