Негода у Японії: на допомогу постраждалим залучили армію [ Редактировать ]
До сімдесяти зросла кількість загиблих від повеней у Японії. Іще 13 зникли безвісти. Сильні зливи не вщухають в країні вже майже два тижні. Загалом з берегів вийшли понад сотня річок у 12 префектурах.
Затоплено більш як півтори тисячі гектарів сільськогосподарських земель. Внаслідок зсувів ґрунту зруйновано сотні будинків. Окрім рятувальників, на допомогу місцевим залучили майже 20 тисяч військових.
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