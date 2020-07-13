До сімдесяти зросла кількість загиблих від повеней у Японії. Іще 13 зникли безвісти. Сильні зливи не вщухають в країні вже майже два тижні. Загалом з берегів вийшли понад сотня річок у 12 префектурах.

Затоплено більш як півтори тисячі гектарів сільськогосподарських земель. Внаслідок зсувів ґрунту зруйновано сотні будинків. Окрім рятувальників, на допомогу місцевим залучили майже 20 тисяч військових.