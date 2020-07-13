Напередодні голосування постанови щодо нового районного поділу, звертаюсь до народних депутатів - не ламайте децентралізацію через коліно!

Тому що недовіра і хаос, які створює ця постанова, - вірний крок до руйнування реформи децентралізаціі, яка досі вважалась однією з найуспішніших.

Ви збираєтесь включити міста обласного значення в райони, а хто розуміє, як ця нова система буде діяти? Яким буде розподіл повноважень? Розподіл ресурсів? Навіщо закладати ці нікому не потрібні управлінські конфлікти?

Я багато років боровся за те, щоб люди на місцях отримали можливість покращувати якість свого життя і самостійно вирішувати свої проблеми, і сьогодні мені боляче дивитись на ці незрозумілі кроки, які можуть привести до ре-централізації.

Найгірше, що більшість представників місцевого самоврядування проти такого шляху, але їх просто не чують й ігнорують. І це неприпустимо!

Наголошую - рішення про новий районний поділ має голосуватися тільки в пакеті з чітким визначенням розподілу повноважень, відповідальності і фінансових ресурсів - і тільки в діалозі з представниками органів місцевого самоврядування.

Володимир Гройсман