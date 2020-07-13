Лобода поразила фанатов жарким снимком [ Редактировать ]
Известная певица Светлана Лобода, которая недавно похвасталась длинными ногами в купальнике, показала поклонникам новое фото.
Соответствующую публикацию артистка сделала в своем Instagram.
"Ты сам рисуешь свою жизнь! Выбирай цвета ярче", - подписала фото артистка.
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