Известная певица Светлана Лобода, которая недавно покорила сеть стильным нарядом, показала новое фото с пляжа. Соответствующий снимок она показала на своей странице в Instagram.

В кадре артистка предстала в тигровом купальнике и с распущенными волосами. На плечи у нее накинута черная кожаная куртка.

"Мне всегда хочется солнца, моря и...продолжай", - подписала она фото.

Подписчики активно комментируют фото Лободы:

"Какие ноги!", "Шикарно", "Солнца, моря и любви", "Роскошь".

Ранее сообщалось, что певица Светлана Лобода опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. В кадре она снова позирует в откровенном наряде.

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