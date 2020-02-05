Лобода похвасталась длинными ногами в купальнике [ Редактировать ]
Известная певица Светлана Лобода, которая недавно покорила сеть стильным нарядом, показала новое фото с пляжа. Соответствующий снимок она показала на своей странице в Instagram.
В кадре артистка предстала в тигровом купальнике и с распущенными волосами. На плечи у нее накинута черная кожаная куртка.
"Мне всегда хочется солнца, моря и...продолжай", - подписала она фото.
Подписчики активно комментируют фото Лободы:
"Какие ноги!", "Шикарно", "Солнца, моря и любви", "Роскошь".
Ранее сообщалось, что певица Светлана Лобода опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. В кадре она снова позирует в откровенном наряде.
Также читайте, как Слава Каминская встала на голову в купальнике и удивила фанатов. А также Слава из "НеАнгелов" показала нового возлюбленного.
Мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
по теме
"Грустный Киану Ривз" стал звездой украинского учебника (фото)
Киану Ривз стал центром разговоров, попав в украинский учебник по всемирной истории
Каменских похвасталась фигурой в открытом топе (фото)
Настя отметила, что активно тренируется, чтобы поддерживать свою фигуру в форме
Дорофеева показала "жаркое" фото в купальнике
Известная украинская певица, известная как солистка группы "Время и Стекло", Надя Дорофеева, показала новое яркое фото
"Вы не близнецы?": Дорофеева удивила снимком с Дантесом
Известная украинская артистка, солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева,показала новое фото со своим мужем Владимиром Дантесом
Лобода в купальнике удивила идеальной фигурой (фото)
Популярная певица Светлана Лобода опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. В кадре она снова позирует в откровенном наряде