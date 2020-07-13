І поки в Україні ніяк не можуть розібратися з відповідальністю за п'яне водіння - її то посилюють, то пом'якшують; аварій під градусом не меншає. І всі розуміють: те покарання, яке є зараз, недостатнє. До того ж винуватці часто виходять сухими з води.

Дмитро Анопченко вирішив порівняти українське "правосуддя" у лапках - із американською системою. Що було б якби подібна аварія сталася у Штатах? Подивіться.

У США за кермом краще не пити - цю пораду кожному, хто приїздить до Америки, дадуть і друзі, і адвокати. Собі дорожче. Покарання, звісно ж, відрізняється залежно від штату, але принцип схожий.

Перше затримання вважатимуть порівняно легким злочином (за них буде штраф від п'ятисот до тисячі доларів і, можливо, до 10 діб за ґратами). Вважають, що людина могла оступитися й мала би зробити висновки. Другий випадок, маючи хорошого юриста, можна відбутися п'ятьма тисячами доларів штрафу і громадськими роботами. А от починаючи з третього випадку - це вже тяжкий злочин.

Тут "помилився" більше не скажеш, закон дозволяє і покарання на кілька місяців у в'язниці, і конфіскацію авто, і позбавлення прав, іноді довічне. Часом суддя може виявити поблажливість, але тоді арешт замінюють так званим "судовим наглядом", а в машині обов'язково встановлюють ось такий алкозамок.

Коли машина просто не заведеться, доки водій не дихне в аналізатор. Дорогою тест доведеться пройти знову - є дві хвилини (щоб проїхати складну ділянку, наприклад, залізничний переїзд), після чого машина зупиняється - і знову перевірка. А для того, щоб замість порушника в трубку не дихав пасажир, встановлюють камеру, яка вмикається в момент проведення тесту.

І, що цікаво, у багатьох штатах запровадили так зване "правило гостинного господаря". Воно діє так: якщо хтось випивав із гостями і вони після цього напідпитку сіли за кермо, до відповідальності притягають і того, хто пив - і того, хто наливав, але залишився двома й не застеріг знайомих від нетверезого кермування.

А в Нью-Йорку запровадили відповідальність для власників бару чи крамниці за те, що вони продали спиртне тому, хто на вигляд уже був "під градусом".