Селяни Прикарпаття залишаються в ізоляції

Стихія на Прикарпатті давно відступила, а дістатися до деяких сіл і досі можна лише спецтехнікою або ж - убрід через річку. Найбільше таких недоступних місць на Верховинщині. В деяких люди провели в повній ізоляції майже два тижні