Узбережжя Кейптауну вкрило морською піною [ Редактировать ]
Морською піною вкрило узбережжя Кейптауна. Це наслідок сильних штормів у Південноафриканській Республіці. У піні все - узбережні райони міста, автошляхи та пішохідні зони.
Місцева влада закликає людей залишатися вдома. Однак чимало містян все ж виходить на узбережжя, щоб зробити фото на згадку.
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