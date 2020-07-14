Анджей Дуда залишився президентом Польщі [ Редактировать ]
Новим президентом Польщі став Анджей Дуда, він залишиться на посаді на другий термін. За підрахунком усіх протоколів, за чинного голову держави проголосував 51 відсоток виборців.
За його опонента, мера Варшави Рафала Тшасковського, - 49 відсотків. Попри пандемію, на дільницях зафіксували рекордну активність - 68 відсотків виборців.
Цьогорічні президентські вибори у Польщі відбувалися за так званою "гібридною" системою. Людям на обсервації - дозволили голосувати з дому поштою, решта - мали покласти бланк у скриньку особисто.
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