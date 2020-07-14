Какой продукт защитит от гипертонии [ Редактировать ]
Специалисты из Blood Pressure UK (Великобритания) назвали один из лучших продуктов для защиты от гипертонии - это шпинат, передает newsyou.info.
По их словам, шпинат - настоящий суперфуд, он содержит важные для сердечно-сосудистой системы питательные вещества калий, фолат и магний. Благодаря обилию полезных для сердца питательных веществ, шпинат способен эффективно снижать показания артериального давления.
Медики пояснили, что его регулярное употребление помогает сбалансировать хрупкий баланс калия и натрия, необходимый для здоровых сосудов. Благодаря такому балансу почки эффективнее справляются с работой по выведению лишней жидкости, создающей дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды, повышающую риск развития опасной гипертонии.
Организм современных людей зачастую страдает от избытка натрия (соли), снижающего способность почек удалять жидкость. Шпинат является одним из лучших продуктов для защиты от подобной проблемы.
Ранее мы писали, что нельзя делать при гастрите.
по теме
Чем опасна копченая рыба: ответ медиков
D жару даже копченая рыба может таить в себе опасность
Какие продукты понижают сахар
Исследователи установили, что омега-3 окажут помощь в улучшении здоровья
Какие блюда плохо влияют на пищеварение
Сочетания продуктов в них плохо влияют на органы пищеварения
Кому нельзя есть имбирь
Имбирь - очень полезный продукт, но далеко не все его целебные свойства являются реальными
Кому категорически нельзя есть сыр
У этого продукта есть немало плюсов, но не для всех подходит его употребление