Гастрит - это воспаление слизистой оболочки желудка. Чаще всего появление гастрита провоцируют следующие факторы: бактерия Helicobacter pylori, безответственное отношение к питанию. Медики рассказали, что нельзя делать в случае этого недуга, передает newsyou.info.

Ни для кого не секрет, что при обострении гастрита очень важно соблюдать диету. Многие продукты придется полностью исключить из своего рациона, например, газированные напитки. Также стоит отказаться от кисломолочных продуктов: творога, кефира, сметаны. Забудьте про свежую выпечку и торты. Старайтесь минимизировать количество продуктов с высоким содержанием сахара. Копчености, жирное и жаренное - тоже входят в список запрещенных продуктов.

Стоит отметить, что нельзя есть большими порциями. Начните питаться дробно - по 5-6 раз в день. Жидкую и твердую пищу не стоит принимать в один прием - соблюдайте между ними получасовой промежуток. Не используйте специи и постарайтесь сократить потребление соли.

При обострении гастрита вам следует отказаться от спорта. Особенно, от тех упражнений, которые чрезмерно напрягают мышцы пресса. В случае соблюдения этих правил в комплексе с приемом лекарственных препаратов вам удастся победить недуг и не дать ему перейти в хроническую форму.

Не стоит пренебрегать гастритом, думая, что заболевание неопасно. Ведь это первый этап перед появлением язвенной болезни, которую лечить в разы тяжелее.

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