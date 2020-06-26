Донька опонента Олександра Лукашенка стала лідером передвиборчої кампанії батька [ Редактировать ]
До речі, тепер і у команди Віктора Бабарико, якого влада Білорусі "закрила" у СІЗО, - жіноче обличчя. Його дочка - Марія - стала новим лідером передвиборчої кампанії батька. Нагадаю, це основний опонента Лукашенка.
Марія сама зустрічається з прихильниками - поки, правда, в основному онлайн. І підбадьорює тих, хто побоюється, що Лукашенко просто так владу не віддасть. Каже, що її батько вирішив поборотися за президентство ще минулого року. Мовляв, не пробачив би собі, якби не спробував.
Марія Бабарико, дочка Віктора Бабарико:
Невозможно соединить точки своей судьбы наперед. Их можно соединить только ретроспективно. И нужно верить, что точки эти соединяться. Наверное все события, которые происходили, они шли к этому моменту. И поэтому у меня есть уверенность, что все будет хорошо.
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