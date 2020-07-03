У Білорусі відкрили чергові справи проти суперника Лукашенка [ Редактировать ]
У Білорусі відкрили ще три справи проти лідера опозиції Віктора Бабарика. Головному супернику Лукашенка на майбутніх виборах закидають відмивання коштів, ухилення від сплати податків та хабарництво.
Раніше йому інкримінували участь в злочинній організації. Крім Бабарика, у несплаті податків звинувачують його сина - Едуарда. Обидва вже два тижні перебувають у СІЗО. Президентські вибори у Білорусі відбудуться 9 серпня.
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