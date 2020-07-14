Львівщина послаблює карантин попри складну ситуацію [ Редактировать ]
Попри складну ситуацію, Львівщина і далі послаблює карантин. Область тривалий час тримала лідерство за кількістю хворих на коронавірус. Але нині людей до лікарень звертається дедалі менше. Тож у регіоні дозволили відкрити дитсадки. Чи готові вони до роботи в умовах карантину - дізнавалися наші кореспонденти.
Інфекційна обласна лікарня. Перший медзаклад Львівщини, де почали приймати хворих на COVID-19. У найкритичніший час тут були заповнені всі 200 ліжок. Сьогодні - 176.
Ігор Берник, заступник директора Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні:
Якщо взяти ситуацію по області то за такими підрахунками можна сказати, що кількість нових пацієнтів на 100 тис. населення зменшилась, позаминулого тижня було 52 на 100 тис, а вже 27 на 100 тис. Населення, так само зменшився такий показник.
Менше хворих - більше можливостей, заявили в обладміністрації. Тому й дозволили відкрити нічні клуби, бари, ресторани та дитсадки.
У дитсадках працівники завершують останні приготування перед відкриттям.
Це відстань, яка має бути дистанція між дітьми.
За новими правилами, дітей у дитсадках зустрічатимуть на вулиці. Біля брами.
Світлана Кук, завідувачка Львівського дошкільного навчального закладу №116:
Тут буде знаходитись медсестра яка буде проводити скринінг дітям і вже на основі цього мама зможе провести дитину на майданчик, де буде вихователь знаходитись на кожному майданчику.
Тепер більше часу діти проводитимуть на свіжому повітрі. Хоч приміщення й підготували до карантинних вимог: за столами по 3 дитини і обов'язкова дистанція під час ігор. Для цього вихователі розробили спеціальну програму.
Ірина Патлатюк, вихователька львівського дошкільного навчального закладу №116:
Найбільше буде складно пояснити дітям дотримуватися певної дистанції, тому що діти звикли бавитися в колективі, грати в такі ігри коли вони разом, а тут ми повинні трошки перебудуватися. На початок то буде важко, але я думаю ми все освоїмо.
Килими та м'які Іграшки - заборонені. Гратися дозволено лише тим, що можна легко продезінфікувати. Працівники дитсадка зобов'язані постійно бути в масках.
Батьки відкриттю садків раді. Бо ж, кажуть, приватні дитсадки давно працюють.
Леся Башнянин, жителька Львова:
Це добре, що я дома зараз, не працюю, то я не буду водити дітей є багато батьків, які просто не мають де дівати дітей тому це потрібно.
- Хочеш в садочок, Яринка? - Так. -За ким ти скучила в садочку? - За Іванчиком. - За дітками скучила? - Так.
Дитсадки в місті запрацюють від цієї п'ятниці, а готелі та хостели вже завтра.
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