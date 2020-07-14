Фрау скромність. Вона не володіє розкішними заміськими маєтками, сама ходить по покупки і не носить дорогих прикрас. В Ангели Меркель - репутація найвпливовішого і найневибагливішого європейського лідера. Де живе і як відпочиває канцлерка, яка вже 15 років керує Німеччиною, - розкаже Тетяна Логунова.

Вуличка "ам Купферграбен" у середмісті німецької столиці. Поруч Берлінський собор і музейний острів. У звичайному будинку, який відрізняється від сусідніх хіба що насиченим жовтим кольором, мешкає найвпливовіша жінка Європи і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Її приватну адресу можна легко знайти в інтернеті. А до будинку вільно підійти й пофотографувати. Жодних високих парканів чи озброєних до зубів охоронців. Зазвичай біля дому чергує лише двоє поліцейських, сьогодні ж їх трохи більше. Це пов'язано з тим, що в сусідньому будинку триває масштабний ремонт і постійно ходять будівельники.

У цьому будинку Меркель із чоловіком, професором Зауером, оселилися ще до того, як вона стала канцлером. А 2005, після перемоги на виборах, подружжя вирішило не переїжджати до службового помешкання в офіс. Як пояснила тоді сама фрау Меркель, вона звикла до своєї квартири на четвертому поверсі. А от чи придбала вона її, чи й досі винаймає - достеменно невідомо.

За кілометр від будинку - супермаркет мережі "Ульріх". Тут теж можна часто зустріти подружжя Меркель-Зауер. По харчі частіше ходить чоловік. Канцлерка ж скуповується щоп'ятниці, ближче до вечора. У соцмережах безліч фото очільниці німецького уряду з візком, наповненим продуктами. Жодних винятків для відомої клієнтки керівництво супермаркету не робить. У черзі до каси Меркель стоїть так само, як і решта покупців.

Скромна в побуті, невибаглива в стилі. Ефектний одяг, брендові сумки й коштовні прикраси - це все точно не про канцлерку Німеччини.

Чорні брюки та піджаки найрізноманітніших кольорів. Стриманому стилю Ангела Меркель не зраджує вже багато років. Блейзери, які шиють дві німецькі дизайнерки, канцлер змінює щодня, залежно від настрою. А от аксесуарами не захоплюється. Максимум - годинник і ланцюжок на шиї, а віднедавна ще й захисна маска. На відпочинку Меркель ще консервативніша. Папараці, які декілька років поспіль фотографували Меркель у горах Південного Тіроля, раптом помітили: на знімках з відпустки канцлер постійно в одному й тому ж спортивному одязі.